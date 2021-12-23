Beşiktaş - Göztepe maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.
23 Aralık 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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3. dakikada Soner’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada sağ taraftan Josef’in içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde bulunan Oğuzhan sol taraftaki Larin’e indirdi. Larin’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tjanic’in plase şutun meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
39. dakikada Montero’nun ceza sahası içinde Kerim Alıcı’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
41. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ersin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.
60. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
72. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pjanic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
77. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Ghezzal’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak baraja ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
84. dakikada Murat Paluli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.
89. dakikada Berkan, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arslanagic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+1. dakikada Yalçın'ın içeri çevirdiği topu Atınç kale önünde kontrol etti. Seken topa penaltı noktası yakınlarında Tjanic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+6. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin ortasında Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.
Goller: Ndiaye (dk. 3) (Göztepe), Larin (dk. 31), Ghezzal (dk. 60) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 81) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ndiaye, Berkan Emir, Halil Akbunar, Atakan Çankaya (Göztepe), Pjanic (Beşiktaş)
İHA