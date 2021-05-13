Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.
13 Mayıs 2021, Perşembe 20:08 Son Güncelleme:
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.
İSTANBUL(DHA)