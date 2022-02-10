Beşiktaş - Göztepe maçı özeti ve sonucu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaştı. Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılar sonucunda 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekip oldu.
10 Şubat 2022, Perşembe 22:27 Son Güncelleme:
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12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.
29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
77.dk: Ersin kale vuruşunu kullandı ancak Göztepe lehine taç atışına dönüştü.
83.dk: Beşiktaş'ta Pjanic, orta alanda Di Santo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
87.dk: Atiba, orta sahada yaptığı top kaybı sonrasında rakibi Ndiaye'yi faulle durdurdu.
90.dk: Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
98.dk: Ndiaye sağ kanattan geldi. Ortasında top Rıdvan'dan geri döndü. Göztepe takımı penaltı bekledi, o sırada Beşiktaş atağı başladı.
99.dk: Beşiktaş'ta Batshuayi, ceza sahası içerisinde iki oyuncuyu çalımlarla ekarte etti. Vuruşu İrfancan'dan döndü. Dönen topa yine vuran Belçikalı futbolcunun vuruşu auta gitti.
MAÇ UZATMAYA GİTTİ
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresi başladı.
108.dk: Atiba'nın pasıyla soldan içeri giren Batshuayi'nin ortası savunmadan sekti ve kalecide kaldı.
115.dk: Göztepe, Beşiktaş savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanattan Di Santo'nun ortasında Rıdvan araya girdi ancak ofsayt bayrağı havada.
116.dk: Beşiktaş, sol kanatta Rıdvan Yılmaz'ın ortalarıyla boşluk arıyor. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Larin'e Atınç engel oldu ve top, kornere çıktı.
PENALTILARA GİDİLDİ
Karşılaşmanın uzatma bölümü de 0-0 sonuçlandı. Maçta penaltılara gidildi.
Pjanic'in penaltı vuruşunu kaleci İrfancan kurtardı.
Berkan Emir'in penaltı vuruşunu Ersin çıkardı.
GOL Batshuayi attı. Beşiktaş, penaltılarda 1-0 önde.
Göztepe'de Di Santo'nun penaltısı üst direkten geri döndü. İlk penaltılarda eşitlik bozulmadı.
Lourency, penaltıyı kaçırdı.
GOL Vida attı, 3-1.
GOL Göztepe'de Angel attı, 2-1.
GOL Beşiktaş, Atiba'yla 2-0 önde.
GOL Göztepe'de Angel attı, 2-1.
GOL Vida attı, 3-1.
Lourency, penaltıyı kaçırdı.
BEŞİKTAŞ ÇEYREK FİNALDE
Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılar sonucunda 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekip oldu.
İSTANBUL (İHA)