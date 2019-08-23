Süper Lig’de 2. hafta başlıyor. Beşiktaş kendi sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Futbolseverler internette sıklıkla Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte detaylar…

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile mücadele edecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Vodafone Park'ta bugün 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Göztepe ile çıktığı son 10 karşılaşmadan 2 kez mağlup ayrılan Beşiktaş, serisine devam etmek için sahada olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor'a mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Boyd, Dorukhan Toköz, Medel, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın.

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Schwechlen, Halil Akbunar, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Eren Derdiyok.