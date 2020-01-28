Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvurdu

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu iletti.

28 Ocak 2020, Salı 07:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvurdu

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvurdu.

Başvurunun bir an önce sonuçlanmasını bekleyen Beşiktaş yönetimi, gerekçe olarak hakem Hüseyin Göçek'in Tyler Boyd'un sakatlığından ötürü oyunu durdurmuş, daha sonra da yeni kurallar gereği topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken hakem atışıyla oyunu başlatmasını gösterdi.

Göztepe'nin ilk golünün hemen bu durumdan sonra gelmesi Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti.

Beşiktaş, maçı 2-1 kaybetti.

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