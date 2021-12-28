Daha önce Galatasaray forması giyen ve şu anda Fenerbahçe'de oynayan Serdar Aziz, bir diğer büyük takımın hedefinde. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Serdar Aziz'i kadrosuna katmak istiyor.

31 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe dahil hiçbir takımla görüşmeyeceği ve kararını yeni sezon öncesi vereceği bildirildi. Serdar gelecek tekliflere göre durumunu netleştirecek ve takımı 2022-2023 sezonu öncesinde belli olacak.

Yerli oyuncuların kıymete bindiği bu dönemde Fenerbahçe de oyuncuyu elinde tutmak isteyebilir.

Serdar bu sezon 13 maçta forma giydi.