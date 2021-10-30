Spor Beşiktaş Hatay'da kayıp

Beşiktaş Hatay'da kayıp

Spor

Beşiktaş Hatay'da kayıp

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul temsilcisi Beşiktaş deplasmanda Akdeniz ekibi Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Radamel Falcao ayın futbolcusu seçildi