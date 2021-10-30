Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Hatay'da kayıp Beşiktaş Hatay'da kayıp Spor Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul temsilcisi Beşiktaş deplasmanda Akdeniz ekibi Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Ekim 2021, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme: 30.10.2021 18:08 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Beşiktaş Hatayspor Süper Lig Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Niğde'de patates festivali! Türkiye'de bir ilk ABD bunu konuşuyor! 38 haftalık bebek 6,3 kilo doğdu Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını! Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı El freni çekilmeyen kamyonlar 4 otomobili ezdi!