Beşiktaş-Hatayspor maçı (CANLI)

CANLI ANLATIM

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

2.dk: GOL Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi.

10.dk: GOL Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

14.dk: GOL Rosier'in pasıyla yay topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı.

22.dk: Boupendza'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Diouf hareketlendi. Ama Ersin kalesini terkedip topu ayağıyla uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Ersini Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Ghezzal, Larin.

Hatayspor'un 11'i: Munir, Popov, Pablo Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.

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