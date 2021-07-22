Beşiktaş ikinci başkanından PSV açıklaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme aşamasındaki rakibi PSV'ye ilk maçta 5-1 gibi net bir skorla yenilmişti. Oyun olarak da çok ezilen sarı kırmızılılar, tur şansını mucizelere bıraktı. Bu sonucun ardından Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'dan bir tweet geldi.
22 Temmuz 2021, Perşembe 17:09 Son Güncelleme:
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Adnan Dalgakıran, PSV-Galatasaray maçının ardından şunları yazdı:
PSV'nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin ( taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor.
https://twitter.com/adnandalgakiran/status/1418166289726644231