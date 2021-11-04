Futbol Beşiktaş İstanbul'a geldi

Beşiktaş İstanbul'a geldi

Futbol

Beşiktaş İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 4-0 yenilen Beşiktaş, İstanbul'a geldi.

04 Kasım 2021, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
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Başkent Lizbon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi az sayıdaki taraftarı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsün havalimanından hareketi sırasında taraftarlar tezahüratlarla takımlarına moral vermeye çalıştı.

Havalimanından BJK nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden siyah-beyazlı takım, gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kafileyle birlikte ülkeye dönen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan, taraftarların yanına giderek kısa süre sohbet etti.

AA

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