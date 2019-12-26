Beşiktaş JK Müzesi’nde çocuklar için yarıyıl atölyeleri başlıyor

Türkiye’nin ilk spor müzesi olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi, zengin spor tarihi koleksiyonu ve dijital sergileme alanlarını her yaştan ziyaretçisi ile buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli yaş gruplarına yönelik müze gezileri ve müzede öğrenme programları ile ziyaretçilerine etkileşimli bir müze deneyimi yaşatıyor.

Çocuklara yönelik olarak geliştirilen “Müzede Öğrenme Programları” yarıyıl tatili döneminde de eğitici ve eğlenceli içeriklerle ziyaretçilerini bekliyor. 18 Ocak’ta başlayacak olan atölyelerde; Müzede Ritim ve Dans “Futbol Ayakkabılarım Beni Nereye Götürür?”, Spor ve Tasarım “Futbolun Malzemeleri”, Müzeden İlham Al “Müze Bir Zaman Makinası” Atölyesi programları, 7-12 yaş grubundaki katılımcılara açık olacak.

Çok boyutlu düşünme ve farkındalık kazandırıyor

Atölye programı, sporun temsil ettiği takım oyunu kavrayışının yanı sıra; yaratıcılık, estetik, çok boyutlu düşünme unsurları içeren öğrenme yaklaşımları ve farkındalık kazandırmayı sağlayacak pratikler ile spor/hareket kavramları etrafında zihin - beden koordinasyonunu destekleyecek uygulamalara yer verecek şekilde tasarlandı.

“Yarıyıl Atölyeleri” ile katılımcılarının etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaşayarak, spor tarihi, spor müzeleri koleksiyonlarına ve Beşiktaş JK tarihine dair bir kavrayış ve farkındalık geliştirmeleri, gelecek nesillerin kulübümüzün spor mirası ve kültürünü keşfederek öğrenmeleri hedefleniyor.

Müzede Ritim ve Dans

“Futbol Ayakkabılarım Beni Nereye Götürür?”

Yaş Gurubu: 7 - 12 Yaş

18 Ocak 2020 / 13:30 - 14:30

29 Ocak 2020 / 13:30 - 14:30

Bir oyun ve hareket alanı olan stadyumlar nasıl ortaya çıktı? Kramponun, topun tarihinde neler var? Yüzlerce yıldır oynanan futbolun tarihi nasıl gelişti? Müzede hiç dans ettiniz mi? Sorularına cevap bulunacak atölye programında, spordan ilham alarak geçmiş ve bugün arasında yaratıcı bağlar kurulması amaçlanmaktadır. Atölyede, beden - zihin koordinasyonunu kullanarak; nesne, hareket, ritim, müzik, tasarım, boyut kavramlarını içeren bir koreografi ile hareket ve dans edilecektir. Katılımcılar, müzenin sergileme alanını bir stadyum mekanı olarak düşünerek, estetik ve yaratıcı performans temaları ile müze koleksiyonu üzerinden spor ve beden algısını tanımlayıp yeniden üretecek. Atölye sonunda, müzede geliştirdikleri ritim çalışmalarını Vodafone Free Zone stüdyosunda kayıt altına alabilecekler.

Spor ve Tasarım

“Futbolun Malzemeleri”

Yaş Gurubu: 7 - 12 Yaş

22 Ocak 2020 / 13:30 - 14:30

1 Şubat 2020 / 13:30 - 14:30

Müze koleksiyonunda spor ve tasarımın bir araya geldiği nesneleri fark etmek, keşfetmek ve konu üzerine yeniden düşünmek atölyenin temel amacını oluşturmaktadır. Program kapsamında çocuklarla, tasarımın temel ilkeleri paylaşılarak; futbol topunun ve kramponların tarihsel gelişimi, ilk formaların biçim ve renkleri, kupalar, madalyalar gibi müzenin koleksiyonunda yer alan birçok nesne incelenecektir. Bu araştırmadan ilham alarak, çocuklar farklı yüzeyler ve çeşitli malzemeler kullanıp kendi futbol malzemelerini üretecektir. Sanat eğitmeni eşliğinde müze gezisi ve uygulamayı içeren atölye, farklı yaş gruplarının yaratıcılık ve becerilerine uygundur.

Müzeden İlham Al

“Müze Bir Zaman Makinası”

Yaş Gurubu: 7 - 12 Yaş

25 Ocak 2020 / 13:30 – 14:30

Atölye programında geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada sunan müzeyi, eğlence ve macera dolu bir zaman makinası olarak tasarlayıp, ekip çalışması ile yeniden üreterek, spor tarihinde keyifli bir yolculuk yapmak amaçlanıyor. Sporcuları, maçları, kazanılmış kupa ve madalyaları ile geçmişin bilgisini bugüne ve geleceğe taşıyan müzeyi koleksiyonunu sunduğu fikirler üzerinden bir keşif alanı olarak fark edecek olan katılımcılar, yaratıcılıklarını kullanarak müze zaman makinasını, kolaj ve yaratıcı malzeme kullanarak tasarlayacaklar.

Programlar en az 5, en çok 15 kişilik gruplar için gerçekleştirilmektedir. Atölyeye katılım bedeli 50TL’dir ve bu ücrete müze ziyareti dahildir.

Ebeveynler için de unutulmaz bir gün geçirme fırsatı

Müze gezisi ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar ve aileleri için Vodafone Park’ta keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilecek pek çok alan yer alıyor. Çocuklar, birbirinden eğlenceli ve yaratıcı atölye programlarına katılırken, aileleri ile birlikte Şeref Turu’na katılabiliyor, Blackcup Coffee, Lenovo Game On oyun alanı ve Kartal Yuvası’nı ziyaret ederek keyifli bir gün geçirebiliyor.