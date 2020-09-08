Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı

Beşiktaş'tan bir transfer haberi daha. A Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Josef de Souza transferi ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Ljajic kenar oyuncusu değil. 6-8-10 diye ayrım yapmıyoruz orta sahada. Kimin oynadığının değil ne yaptığının önemi var. Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi yapması önemli. O an için kim uygunsa onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncuların vereceği performansla alakalı. Josef'le ilgili net bir şey yok. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim seviyemize de uygun bir oyuncu. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz." şeklinde konuşmuştu.







