Beşiktaş, Juventus'lu Medhi Benatia'yı gündeme aldı!
Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılarda Pepe ile yolların ayrılmasının ardından gözler stoper transferine çevrildi.
Beşiktaş’ın Juventus’tan Medhi Benatia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.
Haber1903’ün haberine göre; Beşiktaş, İtalyan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Fas’lı stoper oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
2016-2017 sezonunda Juventus'ta kiralık oynayan Benatia, daha sonra 17 milyon Euro bedel ödenerek kalıcı transfer olarak Juventus'a katıldı. Bu sezon 6 karşılaşmada forma şansı ulan Benatia,toplam 540 dakika sahada kalırken iki de sarı kart gördü.