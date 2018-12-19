Beşiktaş’ın Juventus’tan Medhi Benatia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.

Haber1903’ün haberine göre; Beşiktaş, İtalyan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Fas’lı stoper oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2016-2017 sezonunda Juventus'ta kiralık oynayan Benatia, daha sonra 17 milyon Euro bedel ödenerek kalıcı transfer olarak Juventus'a katıldı. Bu sezon 6 karşılaşmada forma şansı ulan Benatia,toplam 540 dakika sahada kalırken iki de sarı kart gördü.