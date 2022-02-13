Futbol Beşiktaş kafilesi Adana'ya vardı

Beşiktaş kafilesi Adana'ya vardı

Futbol

Beşiktaş kafilesi Adana'ya vardı

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile, Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, Adana’da taraftarlar karşıladı. Karşılamada taraftarların az olması dikkat çekti.

13 Şubat 2022, Pazar 20:12 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 20.00’de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Adana Havalimanı’na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde havalimanına gelerek beklemeye başladı.

Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarların az olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kafile, maç saatini beklemek üzere otele hareket etti.

Yusuf KANTARLI - Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)

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