Beşiktaş kafilesi Alanya'da

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi

06 Aralık 2018, Perşembe 19:04
A A
Beşiktaş kafilesi Alanya'da

Siyah-beyazlı ekibi taşıyan ve Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk denemesinde inemedi. İlk iniş denemesinde pas geçen uçak, ikinci denemesinde piste ulaştı. Uçaktan inen siyah-beyazlı kafile otobüsle Alanya’da konaklayacağı otele hareket etti.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Terminal önünde takımlarını bekleyen taraftarlar, apron çıkışında futbolcularla fotoğraf çektirdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.