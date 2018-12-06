Beşiktaş kafilesi Alanya'da
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi
Siyah-beyazlı ekibi taşıyan ve Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk denemesinde inemedi. İlk iniş denemesinde pas geçen uçak, ikinci denemesinde piste ulaştı. Uçaktan inen siyah-beyazlı kafile otobüsle Alanya’da konaklayacağı otele hareket etti.
TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Terminal önünde takımlarını bekleyen taraftarlar, apron çıkışında futbolcularla fotoğraf çektirdi.