Futbol Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Futbol

Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig’de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya´nın Gazipaşa ilçesine geldi.

19 Kasım 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.15’te Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine doğru hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşılaşacak.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Yılmaz'dan ilginç istatistik! Avrupa'da sezonun ofsayt kralı