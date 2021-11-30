Futbol Beşiktaş, Karagümrük'te forma şansı bulamayan Utku Yuvakuran'ı geri çağırıyor

Beşiktaş, Karagümrük'te forma şansı bulamayan Utku Yuvakuran'ı geri çağırıyor

Futbol

Beşiktaş, Karagümrük'te forma şansı bulamayan Utku Yuvakuran'ı geri çağırıyor

Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Mert Günok'un uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası Ersin Destanoğlu kalede tek kaldı. Utku Yuvakuran, Karagümrük'ten geri çağrılacak.

30 Kasım 2021, Salı 17:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş sezon başında Utku Yuvakuran'ı tecrübe kazanması için Karagümrük'e kiralamıştı. Ancak burada şans bulamayan Utku, Mert Günok'un sakatlığı sonrası geri çağrılabilir.

Beşiktaş'ta şu anda ikinci kaleci olarak 18 yaşındaki Emre Bilgin var.

Ersin Destanoğlu'nun olası bir sakatlığı ya da cezası durumunda Beşiktaş hayli zora girebilir.

Utku'nun devre arası takıma dönmesi bekleniyor.

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