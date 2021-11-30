Beşiktaş sezon başında Utku Yuvakuran'ı tecrübe kazanması için Karagümrük'e kiralamıştı. Ancak burada şans bulamayan Utku, Mert Günok'un sakatlığı sonrası geri çağrılabilir.

Beşiktaş'ta şu anda ikinci kaleci olarak 18 yaşındaki Emre Bilgin var.

Ersin Destanoğlu'nun olası bir sakatlığı ya da cezası durumunda Beşiktaş hayli zora girebilir.

Utku'nun devre arası takıma dönmesi bekleniyor.