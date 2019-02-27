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Beşiktaş, karla karışık yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına karla karışık yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti

27 Şubat 2019, Çarşamba 22:31
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Beşiktaş, karla karışık yağmur altında çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı.

ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI

Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. 

İSTANBUL (İHA)


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