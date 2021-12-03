Futbol Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

03 Aralık 2021, Cuma 00:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, yarın saat 20.00'de R. Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli olduGalatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yine Giresunspor yine kaleci sakatlığı! Bu kez topu dışarı attılar