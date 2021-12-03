Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
03 Aralık 2021, Cuma 00:43 Son Güncelleme:
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, yarın saat 20.00'de R. Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
İSTANBUL (İHA)