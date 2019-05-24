Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Taraftarlar takımının bu son mücadelesini kaçırmak istemiyor ve 'Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu yöneltiyor.