Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Taraftarlar takımının bu son mücadelesini kaçırmak istemiyor ve 'Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu yöneltiyor.
Süper Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu bu hafta sona eriyor. Beşiktaş da bu akşam kendi evinde son mücadelesine çıkıyor. Ligi 3. tamamlamak isteyen Kara Kartal'ın amacı bu maçtan galip ayrılmak. Kasımpaşa ise ligde kalmayı garantiledi, son maçından 3 puanla ayrılmak peşinde...
Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma BeIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Güven, Burak
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica