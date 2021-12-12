Beşiktaş - Kayserispor maç özeti ve sonucu

2. dakikada Larin’in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan’ın kayarak yaptığı vuruş Serdar’a çarparak kornere gitti.

15. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Atiba’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi’nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

Beşiktaş 0 - Kayserispor 1

38. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Mame Thiam’ın geriden gelip altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşu kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

51. dakikada Larin’in pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan’ın rakibini vücut çalımıyla ekarte ettikten sonra ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batshuayi’nin kayarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.

71. dakikada Larin’in rakip yarı sahada kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Kayserispor’da Ramazan’dan aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren İbrahim Akdağ’ın son çizgiye inmeden kale önüne kestiği meşin yuvarlağa Thiam’ın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Pjanic’in sol kanattan kaleye yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta ceza alanına havalandırdığı top sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

84. dakikada Güven’in ceza yayı önünden verdiği ara pasıyla içeriye hareketlenen Batshuayi, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla maça bir kez daha dengeyi getiren golü attı. 2-2

89. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Güven, pasını bekletmeden sağındaki Batshuayi’ye verdi. Bu oyuncunun bir süre topla ilerledikten sonra ceza alanına girip sağ çaprazdan çektiği yerden sert şut filelere gitti. 3-2

90+6. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı kat eden Güven, sol tarafındaki Batshuayi ile verkaça girdi. Savunmanın arkasına sarktıktan sonra Batshuayi’nin pasıyla meşin yuvarlağı alan Güven Yalçın, düzgün vuruşla ağları sarstı. 4-2

Goller: Mame Thiam (dk. 38 ve 71) (Kayserispor), Larin (dk. 45), Batshuayi (dk. 84 ve 89), Güven Yalçın (dk. 90+ 6) (Beşiktaş)

İSTANBUL (İHA)



