Beşiktaş Kayserispor maçının bilet fiyatlarını yarı yarıya indirdi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kayserispor ile oynayacağı maça özel olarak tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Beşiktaş böylece hem taraftarını stada çekecek hem de özür mahiyetinde bir harekette bulunmuş olacak.

İşte bilet fiyatları:

1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101-126: 375TL

VIP 100: 425TL



