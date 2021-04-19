Beşiktaş Kayserispor maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu

Beşiktaş yöneticisi Cenk Sümer, yaptığı açıklamada fikstür için federasyona başvuruda bulunulduğunu ve Kayserispor maçını cumartesi günü oynamak istediklerini ifade ederek, "Bu yönde karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş, önce 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00’da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu mücadeleden 72 saat sonra da 23 Nisan Cuma saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kayserispor’u konuk edecek.



