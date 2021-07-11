Beşiktaş Kenan Karaman'ı renklerine bağladı
Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Milli oyuncu Kenan Karaman, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
11 Temmuz 2021, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
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Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor. Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak.
27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
ALİ DANAŞ-DHA
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