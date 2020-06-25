Beşiktaş Klübü duyurdu: İki futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
25 Haziran 2020, Perşembe 21:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı
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