Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada çıkış arayacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius- Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Atiba, Medel (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

Atiker Konyspor ilk 11'i: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit

BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.