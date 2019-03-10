Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maç sonu taraftarlar 'Şenol Güneş istifa' tezahüratında bulundu. Deneyimli hocanın maç bitiminde taraftarlara el sallaması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ: 3 KONYASPOR: 2

90+3. DK: GOL! Beşiktaş Kagawa ile yeniden öne gçti.

Mücadeleye 5 dakika eklendi.

76.DK: GOL! Konyaspor Fofana'nın golü ile karşılaşmada beraberliği yakaladı.

70.DK: Shinji Kagawa oyuna girmek üzere saha kenarına geldi. Beşiktaş'ta birazdan değişiklik gerçekleşebilir.

46.DK: İkinci yarı başladı.

Mücadele ilk yarı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sonra erdi.

45.DK: Mücadeleye en az 2 uzatma dakikası eklendi

36.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Konyaspor'da Abdou Razak Traore yerini Hadziahmetovic'e bıraktı

34.DK: GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yeniden öne geçiyor.

33.DK: SARI KART Filipovic, Burak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27.DK: SARI KART Hava topu mücadelesinde kolunu kullanan Mücahit Can sarı kart gördü.

23.DK: SARI KART İkili mücadelede Milosevic'in ayağına basan Necip Uysal sarı kart gördü.

20.DK: GOL! Ömer Ali Şahiner ile Konyaspor'dan gole karşılık gecikmedi!

14.DK GOL! Ljajic

1.DK: Maç başladı

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius- Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Atiba, Medel (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

Atiker Konyspor ilk 11'i: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit



