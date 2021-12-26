Beşiktaş, Konya'ya 4 eksikle gitti
Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Necip ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kart cezasından ötürü Konya kafilesinde yer almadı.
26 Aralık 2021, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Teixeira, Necip ve N’Koudou’nun yanı sıra, kart cezalısı Rosier müsabaka kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Konya kafilesi şu şekilde:
Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut