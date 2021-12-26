Futbol Beşiktaş, Konya'ya 4 eksikle gitti

Beşiktaş, Konya'ya 4 eksikle gitti

Futbol

Beşiktaş, Konya'ya 4 eksikle gitti

Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Necip ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kart cezasından ötürü Konya kafilesinde yer almadı.

26 Aralık 2021, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Teixeira, Necip ve N’Koudou’nun yanı sıra, kart cezalısı Rosier müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Konya kafilesi şu şekilde:

Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut


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