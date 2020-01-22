Beşiktaş'a kupada büyük şok. Siyah beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kendi sahasında da 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş’ın 3’üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3’üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin’e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny’i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin’i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

İHA-DHA