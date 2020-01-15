Beşiktaş kupada uzatmalarda yıkıldı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 22 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.