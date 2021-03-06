Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep’i 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. 57. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz’ın önünde kaldı. Rıdvan’ın şutunda top üstten dışarı gitti.

61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba’yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

72. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Larin’in sol kanattan gönderdiği pasla topu sürerek ceza sahasına giren Aboubakar rakibinden kurtularak topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

75. dakikada Rosier’in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar’ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

76. dakikada Aboubakar’ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Josef de Souza’nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin’in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin’in sert şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

89. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Dicko, ceza sahası sol çaprazında kaleci Ersin’e çalım atarken yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Gaziantep farkı 1’e indirdi. Dicko’nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-1

90 3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi. Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52’nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü. Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52’nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan’a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4’üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

DHA