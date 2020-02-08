Futbol Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi

Futbol

Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yı Burak Yılmaz, Boateng ve Lens’in golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ligde 8 maç sonra kalesini gole kapattı.

08 Şubat 2020, Cumartesi 19:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Taraftarı önünde Gaziantep FK’yı Burak Yılmaz, Boateng ve Lens’in attığı gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ligde 8 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. En son Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadelede gol yemeyen siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadelede filelerinden topu çıkaramamıştı.

Bu periyotta çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, toplamda 16 gol atarken kalesinde ise 14 gol görmüştü. Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle puanını 36’ya çıkaran siyah-beyazlılar, aynı zamanda Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 2. maçı da kazandı.


İlgili Haberler
Boateng, ilk maçında fileleri havalandırdı

İHA

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa, sevgilisinden ayrıldığı için performansı düştü