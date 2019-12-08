Beşiktaş ligde üst üste 6. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 2-3 sona erdi. 15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşu hızlı kullanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sol çaprazdan pasını Hutchinson'a verdi. Hutchinson, ceza yayı önünde Hafez'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kısa pasında Koita, kale alanında topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Ardından topu önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan boş kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Koita'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Arda Kardeşler golü geçerli saydı: 1-0

Caner Erkin'den beraberlik golü

39. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Caner Erkin'in altıpasın solunda bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla ceza sahasına gönderdiği topu Ben Youssef uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa Caner Erkin'den önce Kasımpaşa savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Elneny'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Umut Nayir bir kez daha fileleri havalandırdı

Ev sahibi takım 56. dakikada Koita'nın kaydettiği golle bir kez daha üstünlük sağladı.

71. dakikada Beşiktaş, Umut Nayir'in attığı golle tekrar beraberliği yakaladı.

Konuk takım Beşiktaş'ta 90+5. dakikada Umut Nayir bir kez daha fileleri havalandırdı: 2-3

Karşılaşma 3-2 sona erdi.

AA



