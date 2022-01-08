Futbol Beşiktaş maç saatini bekliyor

Beşiktaş maç saatini bekliyor

Futbol

Beşiktaş maç saatini bekliyor

Spor Toto Süper Lig’in 20’ci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Rize´ye geldi.

08 Ocak 2022, Cumartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Beşiktaş kafilesi Trabzon Havalimanı´na saat 17.25´te iniş yaptı. Kafile, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah beyazlı kafileyi burada az sayıdaki taraftar karşıladı. Taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirip başarılar diledi. Siyah beyazlı ekip kendilerini bekleyen otobüsle Rize´ye hareket etti. Rize´de konaklayacağı otele yerleşen kafile maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00´da Çaykur Didi Stadı´nda karşılaşacak.

İHA

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