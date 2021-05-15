Beşiktaş maçı öncesi Göztepe yönetiminden protesto

Süper Lig'de Galatasaray'la aynı puan bulunan Beşiktaş, son maçta Göztepe'ye konuk olacak. İzmir temsilcisinde yönetim şaşırtan bir kararla maça gelmeme kararı aldı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yönetimi, stada Beşiktaşlı taraftarlar ve 40 kadar üyenin alınması üzerine protesto nedeniyle şeref tribününe gelmeme kararı aldı.

Öte yandan tribünde Beşiktaş atkısı takan ve fotoğraf çektiren bir çifte, stat görevlisi müdahale edince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.