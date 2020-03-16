Futbol Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın elinde kırık var

Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın elinde kırık var

Futbol

Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın elinde kırık var

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta girdiği bir ikili mücadelede yerde kalan Ömer Bayram, karşılaşmaya eli sargılı şekilde devam etmişti. Maçı tamamlayan Ömer'in tetkiklerinde elinde kırık tespit edildi.

16 Mart 2020, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Beşiktaş maçında düşen Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığıyla ilgili şunlar söylendi:

"Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."

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