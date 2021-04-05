Beşiktaş maçının bu haftaki hakemi Halil Umut Meler olmadı
33. haftanın hakemleri TFF tarafından açıklanmıştı. En büyük merak konusu ise Beşiktaş tarafından yapılan 'Bu hafta da Halil Umut Meler verilsin' davetine karşılık verilip verilmeyeceğiydi. MHK, Beşiktaş maçına bu kez Meler'i vermedi.
05 Nisan 2021, Pazartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hakemi Ümit Öztürk oldu. İki haftadır Beşiktaş maçını yöneten Halil Umut Meler ise bu hafta orta hakem olarak görev almadı. Meler'in VAR hakemi olma ihtimali sürüyor.
Haftanın hakemleri şöyle:
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya