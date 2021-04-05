Futbol Beşiktaş maçının bu haftaki hakemi Halil Umut Meler olmadı

Beşiktaş maçının bu haftaki hakemi Halil Umut Meler olmadı

Futbol

Beşiktaş maçının bu haftaki hakemi Halil Umut Meler olmadı

33. haftanın hakemleri TFF tarafından açıklanmıştı. En büyük merak konusu ise Beşiktaş tarafından yapılan 'Bu hafta da Halil Umut Meler verilsin' davetine karşılık verilip verilmeyeceğiydi. MHK, Beşiktaş maçına bu kez Meler'i vermedi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hakemi Ümit Öztürk oldu. İki haftadır Beşiktaş maçını yöneten Halil Umut Meler ise bu hafta orta hakem olarak görev almadı. Meler'in VAR hakemi olma ihtimali sürüyor.

Haftanın hakemleri şöyle:

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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