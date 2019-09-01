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Beşiktaş maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri merak ediliyor. Beşiktaş’ın maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…

01 Eylül 2019, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Slovan Bratislava-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Gazişehir Gaziantep, sonrasında sahasında Medipol Başakşehir.

3 Ekim Perşembe:

Beşiktaş-Wolverhampton: Öncesinde deplasmanda Trabzonspor, sonrasında sahasında Alanyaspor.

24 Ekim Perşembe:

Beşiktaş-Braga: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.

7 Kasım Perşembe:

Braga-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.

28 Kasım Perşembe:

Beşiktaş-Slovan Bratislava: Öncesinde deplasmanda Konyaspor, sonrasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor.

12 Aralık Perşembe:

Wolverhampton-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Kasımpaşa, sonrasında sahasında BTC TURK Yeni Malatyaspor.


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