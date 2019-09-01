Beşiktaş maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri merak ediliyor. Beşiktaş’ın maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:
19 Eylül Perşembe:
Slovan Bratislava-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Gazişehir Gaziantep, sonrasında sahasında Medipol Başakşehir.
3 Ekim Perşembe:
Beşiktaş-Wolverhampton: Öncesinde deplasmanda Trabzonspor, sonrasında sahasında Alanyaspor.
24 Ekim Perşembe:
Beşiktaş-Braga: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.
7 Kasım Perşembe:
Braga-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.
28 Kasım Perşembe:
Beşiktaş-Slovan Bratislava: Öncesinde deplasmanda Konyaspor, sonrasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor.
12 Aralık Perşembe:
Wolverhampton-Beşiktaş: Öncesinde deplasmanda Kasımpaşa, sonrasında sahasında BTC TURK Yeni Malatyaspor.