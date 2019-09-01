Beşiktaş maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi… Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri merak ediliyor. Beşiktaş’ın maçları ne zaman? Beşiktaş'ın maç takvimi…