Beşiktaş, Makedon ekibi Vardar ile anlaştı

Beşiktaş, Kuzey Makedonya kulübü Vardar ile uzun vadeli iş birliği anlaşması konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Vardar kulübünün sosyal medya hesabından yapılan hesabından Beşiktaş'tan Bayram Bilim, Vardar kulübünü ziyaret etti ve iki kulüp arasında uzun vadeli işbirliği konusunda yapılan anlaşmayla ilgili toplantı düzenlendi.

Anlaşmaya göre Vardar, Beşiktaş için yetiştirici kulüp olacak. Hatırlanacağı üzere siyah beyazlılar Vardar altyapısında yetişen 17 yaşındaki Besar Gudjafi'yi transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Söz konusu anlaşmada şu an olmasa bile ilerleyen dönemlerde Beşiktaş'tan bazı genç oyuncuların Vardar'a kiralık gönderilmesi de gündemde.