Beşiktaş-Malmö biletleri bugün satışa sunulacak
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında sahasında Malmö ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa sunulacak
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri bugün satışa sunulacak.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin bugün satışa çıkarılacağı belirtildi.
Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.
AA