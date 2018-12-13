Beşiktaş-Malmö karşısında tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, İseveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Grupta Beşiktaş 7 puanla 2. sırada bulunurken, Malmö ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş'a gruptan çıkabilmesi için beraberlik yetiyor.

BEŞİKTAŞ: 0 MALMÖ: 0

İlk yarı sona erdi.

30.DK: Sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Pektemek karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top auta gitti.

27.DK: Topla oynama oranlarında Beşiktaş'ın %67'ye %33'lük üstünlüğü bulunuyor.

24.DK: Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma için ofsayt bayrağı kalktı.

15.DK: Vagner Love'ın yerde kalmasıyla Beşiktaş hafif sağ çaprazdan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

8.DK: Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Dorukhan'ın içeri çevirdiği topta önce Necip vurdu, direkten dönen topu altı pas içinde Vagner Love kaleye yollamak istedi. Bu kez de çizgideki savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Lewicki, Bachirou, Trustason, Rieks, Antonsson, Rosenberg