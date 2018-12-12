  • Haberler
  • Futbol
  • Beşiktaş, Malmö maçına hazır (Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta?)

Beşiktaş, Malmö maçına hazır (Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta?)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi

12 Aralık 2018, Çarşamba 20:55 Son Güncelleme:
A A
Beşiktaş, Malmö maçına hazır (Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta?)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. 

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, Pepe, Roco ve Caner Erkin antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği bugün netleşecek. 

Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55’te Vodafone Park’ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. 

İSTANBUL (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.