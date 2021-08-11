Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transferde yeniden atağa kalktı. Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, Mert Günok'u da renklerine bağladı. Kartal bu transfer için Başakşehir'e 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



