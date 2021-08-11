Futbol Beşiktaş Mert Günok'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Mert Günok'u kadrosuna kattı

Futbol

Beşiktaş Mert Günok'u kadrosuna kattı

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu kaleci Mert Günok için Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki kaleci Beşiktaş forması giyecek.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transferde yeniden atağa kalktı. Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, Mert Günok'u da renklerine bağladı. Kartal bu transfer için Başakşehir'e 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.


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