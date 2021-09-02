Beşiktaş Mohamed Elneny için Arsenal ile görüşüyor

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre, Arsenal, Mohamed Elneny'yi gönderme konusunda ikna oldu. Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i istiyordu ancak oyuncunın adı UEFA listesine yazılınca konu kapandı.

Gedson'un alternatifi olarak eski oyuncusu Elneny'ye teklif yapan Beşiktaş, bu akşam 23.59'a transferi bitirip oyuncunun adını Şampiyonlar Ligi listesine yazmak istiyor.

Transfer bugün yetişmezse 8 Eylül'e kadar girişimlerin sürüp sürmeyeceği henüz net değil.