Futbol Beşiktaş, Montero'yu yeniden kadrosuna kattı

Beşiktaş, Montero'yu yeniden kadrosuna kattı

Futbol

Beşiktaş, Montero'yu yeniden kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:43 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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