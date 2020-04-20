Hürriyet Spor Arena'daki habere göre Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş takımı antrenmanlara başladı. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, tesislerin hazır hale getirilmesini istemişti.

Sağlık heyetinin öncülüğünde yapılan kontrollerle birlikte tesisler antrenman yapılır hale getirildi ve dezenfekte edildi.

Bugün yapılan idmanda ise Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida gibi isimlerin olduğu görüldü.