Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başladı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle takım toplandı ve antrenmanlar başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan bazı oyuncular bugünkü idmanda yer aldı.
20 Nisan 2020, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hürriyet Spor Arena'daki habere göre Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş takımı antrenmanlara başladı. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, tesislerin hazır hale getirilmesini istemişti.
Sağlık heyetinin öncülüğünde yapılan kontrollerle birlikte tesisler antrenman yapılır hale getirildi ve dezenfekte edildi.
Bugün yapılan idmanda ise Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida gibi isimlerin olduğu görüldü.