Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti

Beşiktaş, Tottenham'da oynayan Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.

22 Ağustos 2019, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada N’Koudou'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

'Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta

Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz.'

ESKİ TAKIMI TOTHENNAM'A VEDA ETTİ

Beşiktaş’ın yeni transferi Georges-Kévin Nkoudou, kulüpten ayrıldığını açıklayarak Tottenham taraftarlarına veda etti.

Kevin N’Koudou kimdir?

Fransız sol kanat, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.

N'Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.


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