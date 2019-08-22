Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti
Beşiktaş, Tottenham'da oynayan Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada N’Koudou'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
'Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta
Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz.'
ESKİ TAKIMI TOTHENNAM'A VEDA ETTİ
Beşiktaş’ın yeni transferi Georges-Kévin Nkoudou, kulüpten ayrıldığını açıklayarak Tottenham taraftarlarına veda etti.
Kevin N’Koudou kimdir?
Fransız sol kanat, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.
N'Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.