Beşiktaş N'Sakala idmanda yok, kadro dışı kalacak
Beşiktaş'ın Kongolu savunmacısı Fabrice N'Sakala bugünkü antrenmanda yer almadı. Alanyaspor maçının kadrosunda da olmaması beklenen oyuncu kadro dışı kalacak.
17 Kasım 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Skorer'in özel haberine göre, Beşiktaş'ta N'Sakal kadro dışı kalıyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmana N'Sakala çıkmadı. Umut Meraş'ın transfer edilmesinden sonra 18 kişilik kadroya giremeyen ve gözden düşen Demokratik Kongolu oyuncu Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenmesi tepki çekmişti
Beşiktaş galibiyetinin ardından Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen ve taraftarın tepkisini çeken N'Sakala'nın İstanbul'a dönüşte kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu, en son 19 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanan Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymişti.
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