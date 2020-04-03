Aspor'da yer alan habere göre Beşiktaş, kadroyu gençleştirme ve yerli rotasyonunu artırma çalışmalarında yeni bir ismi hedefine aldı. St. Pauli'de forma giyen Ersin Zehir'le ilgilenen Beşiktaş, 22 yaşındaki ön libero için görüşmelere başladı.

Almanya doğumlu olan Ersin, 1998'de Lübeck'te dünyaya geldi. Tüm kariyerini Almanya'da geçiren genç oyuncu 1.83 boyunda. St. Pauli ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Ersin, yarım kalan sezonda 16 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı. Oyuncu daha önce Türkischer SV Lübeck ve VfB Lübeck takımlarında oynadı. 2014 yılından beri ise St. Pauli forması giyiyor.

Ersin Zehir kimdir?

15 Ocak 1998'de Almanya'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e transfer olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti. U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor.