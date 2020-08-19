Futbol Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz yayınlanacak

Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz yayınlanacak

Futbol

Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."


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